Росіяни обстріляли Сумську область із «Градів», Чернігівську – з мінометів, повідомили в Держприкордонслужбі. Обстріли вели з території Росії.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, в один з днів ворог тричі поцілив з міномета по території Чернігівської області навпроти державного кордону.

«Снаряди влучали поряд з населеним пунктом Сеньківка, над місцевістю постійно кружляв ворожий безпілотник», – повідомив Демченко.

На напрямку Сеньківки прикордонники виявили групу осіб зі зброєю, яка намагалась потрапити на територію України. «По невідомих було відкрито вогонь, після чого вони відійшли. Розвідувально-пошукові групи на Чернігівщині продовжують виявляти схрони зі зброєю, боєприпасами та снарядами, що були залишені військовослужбовцями російської федерації», – сказав речник ДПСУ на брифінгу.

Також, за словами Демченка, росіяни проводять біля кордону з Україною інженерне облаштування позицій і спостережних постів.