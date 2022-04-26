Кількість вбитих росіян перевищила 22 тисячі, вони бояться вступати у бій з українськими військовими, оскільки ЗСУ нещадно вбивають противника. Проте це не стримує їх від численних авіаударів та обстрілів українських міст. Російські солдати хоч бояться, але підкорюються наказам та йдуть на вірну смерть.

ZAXID.NET підсумовує шістдесят другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти з ночі продовжили обстрілювати схід та південь України, найважча ситуація на Донбасі та Херсонщині. За ніч росіяни здійснили також 35 авіаударів по заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Росіяни ракетними ударами атакували Запоріжжя та обстріляли мирні райони Харкова. На Донеччині обстріли були практично по всій лінії фронту, у Попасній від російських обстрілів обвалився будинок, є загиблі. На Луганщині росіяни змушують жінок шпигувати, погрожуючи розстрілом їхніх дітей.

В Ірпені мародери кинули гранату в жінок, які поскаржилися на них у поліцію.

Втрати російських окупантів

Львівські десантники знищили підрозділ російських окупантів, ЗСУ також знищили склад боєприпасів та понад 70 росіян на Херсонщині.

Станом на ранок 26 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 22100 військових. Також було знищено:

танків – 918 (+34);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 308 (+50);

артилерійських систем – 416 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 149 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 69 (+0);

літаків – 184 (+3);

гелікоптерів – 154 (+0);

автомобільної техніки – 1 643 (+77);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 205 (+4);

спеціальна техніка – 31 (+3);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Окупанти обстріляли мирні райони Харкова, загинули три людини. Унаслідок обстрілів на Донеччині загинули щонайменше двоє цивільних, ще шестеро постраждали. У Попасній російські окупанти обстріляли житловий будинок, загинули троє людей.

Росіяни ракетними ударами атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. У боях з російськими окупантами на Харківщині загинув 44-річний Артур Гриценко – відомий футболіст та випускник Львівського коледжу спорту.