Підприємець та інспектор з паркування під час конфлікту застосовували газові балончики

У центрі Києва стався конфлікт між власником мережі магазинів зброї «Ібіс» та інспектором з паркування. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, підприємець напав на інспектора, коли той ініціював заміну антипаркувальних стовпчиків біля його магазину.

Інцидент стався в середу, 11 серпня, біля магазину «Ібіс» на бульварі Лесі Українки

після того, як інспектор із паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і витягуються з асфальту. Він викликав спеціалістів, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків.

У цей час, за словами мера Києва, з «Ібісу» вибіг власник мережі, який накинувся на інспектора і застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину.

«Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту – газовий балончик, що входить в комплект його спорядження», – розповів Віталій Кличко і опублікував відео інциденту з нагрудної камери інспектора.

Міський голова Києва уточнив, що місто неодноразова отримувало скарги на керівництво мережі магазинів, яке начебто нехтує правилами та запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, витягуючи антипаркувальні стовпчики. Саме тому на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування.