Водій Volkswagen на смерть збив військового на Самбірщині
У вівторок, 8 червня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород поблизу міста Новий Калинів у Самбірському районі автомобіль Volkswagen Jetta на смерть збив військовослужбовця місцевої військової частини, який переходив дорогу.
У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 16:00 поблизу міста Новий Калинів. Унаслідок наїзду Volkswagen Jetta загинув місцевий мешканець, 1971 року народження. За кермом автомобіля був 49-річний мешканець Львівського району.
Загиблий був військовослужбовцем бригади, що базується у Новому Калинові (фото LMN)
За даними очевидців, у ДТП загинув 49-річний військовослужбовець 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, яка базується у Новому Калинові.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.