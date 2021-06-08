49-річний водій Volkswagen Jetta збив на смерть військовослужбовця

У вівторок, 8 червня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород поблизу міста Новий Калинів у Самбірському районі автомобіль Volkswagen Jetta на смерть збив військовослужбовця місцевої військової частини, який переходив дорогу.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 16:00 поблизу міста Новий Калинів. Унаслідок наїзду Volkswagen Jetta загинув місцевий мешканець, 1971 року народження. За кермом автомобіля був 49-річний мешканець Львівського району.

Загиблий був військовослужбовцем бригади, що базується у Новому Калинові (фото LMN)

За даними очевидців, у ДТП загинув 49-річний військовослужбовець 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, яка базується у Новому Калинові.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.