Європейська Рада визнала Росію країною, яка використовує продукти харчування у війні з Україною і одноосібно несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу. Про це повідомляє УП.

У висновку Ради йдеться про те, що Росія, використовує продукти харчування у війні проти України і одноосібно відповідає за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала.

Європейська Рада закликала Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об’єкти і вивезення зерна, а також розблокувати Чорне море, зокрема Одеський порт, щоб дозволити експорт зерна та комерційні судноплавні операції.

Рада підтримує зусилля Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй щодо цього, а також підкреслює, що санкції ЄС проти Росії дозволяють вільний обіг сільськогосподарської та продукції харчування і доставку гуманітарної допомоги.

Крім того, європейські лідери закликали Єврокомісію та країни-члени ЄС у взаємодії з міжнародними партнерами та організаціями, зокрема, в рамках ООН та «Великої сімки» сприяти вирішенню продовольчої небезпеки.