Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це у четвер, 14 листопада повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, Єврокомісія позитивно оцінила проведені в Україні реформи та відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

Надалі рішення про виділення траншу має погодити Рада Європейського Союзу. Денис Шмигаль зауважив, що розраховує на це найближчим часом. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility у 2024 році складе 16,1 млрд євро.

«Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України. Навіть попри повномасштабну війну з Росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС», – заявив Денис Шмигаль.

Додамо, що Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках, які будуть спрямовані на фінансування державного бюджету України, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Своєю чергою уряд України ухвалив план виконання умов для отримання фінансової допомоги. Йдеться про реформи, які мають відповідати крокам зі вступу України до ЄС. Зокрема, боротьба з корупцією, шахрайством, гендерна рівність тощо.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 жовтня анонсувала виділення Україні нового траншу у межах програми Ukraine Facility до кінця 2024 року.