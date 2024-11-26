Дідьє Рейндерс заявив, що, попри всі зусилля, наданої для України допомоги недостатньо

Європейська комісія пропонує спрямувати 1 млрд євро із другого траншу заморожених російських активів на розвиток української оборонної промисловості безпосередньо в Україні. Про це 26 листопада повідомило інформагентство «Укрінформ» з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

Рейндерс розповів, що Єврокомісії вдалось мобілізувати 1,5 млрд євро доходів заморожених російських активів. 90% цього першого траншу спрямують через Європейський фонд миру на доставку пріоритетного обладнання, зокрема, артилерійських боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України, а також – на прямі замовлення від української оборонної промисловості.

«З наступного траншу, який очікується також в обсязі 1,5 млрд євро, ми запропонували спрямувати 1 млрд євро для української промисловості», – зазначив єврокомісар.

За словами Дідьє Рейндерса, від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз мобілізував близько 45,5 млрд євро для військової підтримки України. Це дозволяє ЄС надавати Україні різне озброєння, яке вона потребує для відбиття російської атаки. Зокрема, наразі Україна отримала бойові винищувачі F-16 завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.

«Європейський Союз зобов’язався та доставив (Україні – ред.) 1 млн артилерійських снарядів. Водночас він наростив оборонне виробництво власної промисловості. Це покращило виробничі спроможності, що не лише допомагає надавати довгострокову допомогу для України, а й поповнювати наші власні склади», – зауважив представник Єврокомісії.

Рейндерс додав, що ЄС та країни-члени проводять тренування для українських військовослужбовців і планують підготувати 75 тис. бійців ЗСУ вже до завершення зими.

Водночас наданої для України допомоги недостатньо, щоб «схилити ситуацію на полі бою на бік України». Єврокомісар зауважив, що Україна терміново потребує більше засобів ППО, боєприпасів й озброєння дальнього радіуса дії. Європейський Союз, за його словами, продовжуватиме співпрацю з країнами-членами, щоб наростити такі поставки в Україну та адаптувати цю допомогу до нагальних потреб війська.