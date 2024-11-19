Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз планує спрямувати 1,4 млрд євро заморожених активів Росії на військові закупівлі для України

Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів Росії на військові закупівлі для України. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає у вівторок, 19 листопада, передає «Укрінформ».

За словами Бориса Пісторіуса, 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів спрямують на закупівлі військових матеріалів, які передадуть Україні до кінця 2024 року. А на початку 2025 року Україні передадуть військових матеріалів на 1,9 млрд євро.

Крім того, міністр оборони Німеччини повідомив, що Європейський союз майже повністю виконав свою ініціативу щодо передачі Україні одного млн артилерійських боєприпасів. Українські військові вже отримали та використовують обіцяні боєприпаси на фронті. Борис Пісторіус також зауважив, що третину витрат в межах цієї ініціативи взяла на себе саме Німеччина. За словами німецького міністра, наразі українські військові мають приблизно таку саму кількість артилерійських боєприпасів, як армія Росії. Він також підтвердив намір передати Україні чотири тис. ШІ-дронів.

«Це дуже важливий «актив» для ЗСУ не лише для того, щоби захищатися, але й атакувати російську логістику… Це, звісно, не змінить правила гри, але надасть перевагу Україні», – сказав Борис Пісторіус.

Також міністр оборони Німеччини повідомив, що Європа з початку повномасштабного вторгнення підготує до кінця зими загалом 75 тис. українських військових. Чверть з них – пройшли навчання у Німеччині.

Однак, Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети Taurus.