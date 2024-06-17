Торговий дім «Смарагд» звів багатоповерхівки у Надвірній у 2021 році

Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про стягнення із товариства Торговий дім «Смарагд» майже 2 млн грн пайової участі. Компанія-забудовник, що належить екс-голові Івано-Франківської ОДА Андрію Троценку, не сплатила обов’язковий платіж на розвиток інфраструктури під час зведення багатоповерхівок у Надвірній.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 червня, забудовник ввів у експлуатацію комплекс багатоквартирних житлових будинків у Надвірній у листопаді 2021 року.

«Прокурори встановили порушення інтересів Надвірнянської міської громади у зв’язку з ухиленням забудовника від сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Захищаючи інтереси громади, прокурори звернулись до суду з позовом про стягнення із забудовника вказаних коштів», – інформують правоохоронці.

Як йдеться в ухвалі Господарського суду Івано-Франківської області, прокуратура просить стягнути з ТОВ Торговий дім «Смарагд» 1 млн 826 тис. грн, з яких 1,27 млн грн – пайова участь, 464 тис. грн – інфляційні витрати, 91 тис. грн – 3% річних. Крім того, прокурор просить стягнути з відповідача 26 тис. грн судового збору.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, товариство Торговий дім «Смарагд» зареєстроване у лютому 2018 року. Власником компанії є колишній голова Івано-Франківської ОДА (березень-вересень 2014 року) та екс-депутат облради від ВО «Батьківщина» (2010-2015 рр.) Андрій Троценко.