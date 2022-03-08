Перший рейс відправиться з Ізмаїлу вже 9 березня

Дунайське пароплавство запускає річкові рейси з міста Ізмаїл Одеської області до міста Тульча в Румунії. Перший рейс вирушить уже в середу, 9 березня. Скористатися евакуаційним рейсом безкоштовно зможуть жінки, діти та чоловіки від 60 років.

«Із 9 березня Українське Дунайське пароплавство запускає пасажирські річкові рейси з порту Ізмаїл до порту Тульча в Румунії. Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день», – повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Розклад рейсів:

посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30

посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30

Нагадаємо, що з початком загострення російської агресії люди масово почали покидати Україну. На кордонах утворилися величезні черги. «Укрзалізниця» призначила евакуаційні поїзди до Польщі та Угорщини та збільшувала їх кількість, щоби всі охочі могли виїхати. Проїзд зробили безкоштовним. Також для збільшення пропускної здатності у пунктах пропуску «Краковець» і «Грушів» відкрили піші переходи, а з 27 лютого на кордоні з Польщею запрацювали ще три піші переходи.

До слова, через війну з України виїхали вже понад 2 млн біженців, більшість із яких – до Польщі.

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