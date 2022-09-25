Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли ще 7 суден із українським зерном

У неділю, 25 вересня, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли ще 7 суден із українським зерном. На бортах перевозять 146,2 тис. тонн зерна. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України у Facebook.

«Від причалів Одеського порту відійшли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту «Чорноморськ» балкери – HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. З порту «Південний» – ATA 2, ASPASIA LUCK», – йдеться в повідомленні міністерства.

Загалом судна перевозять 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. За інформацією міністерства, з моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, вже експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вже вийшло 218 суден із агропродукцією, яку скерували до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, 23 вересня з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» вийшли 11 суден. На їх борту транспортують 201 тис. тонн продовольства для країн Азії та Африки.