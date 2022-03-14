За добу українська ППО знищила сім повітряних суден росіян
За попередню добу, 13 березня, російські окупанти не мали успіхів на всіх напрямках воєнних дій в Україні. Основні їхні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. Водночас українські військові завдають нищівних ударів ворогу – знищили сім одиниць літальних апаратів росіян.
«За попередню добу Повітряниvb Силfvb Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється)», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ вранці понеділка, 14 березня.
Також ЗСУ завдавали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення армії РФ.
«Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах», – зазначили в Генштабі.
За даними керівництва ЗСУ, морально-психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ залишається на низькому рівні, вони відмовляються виконувати накази командування.
Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні –один з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.