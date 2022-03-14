Українські військові знищили всю техніку росіян під Мелітополем

У неділю ввечері, 13 березня, поблизу Мелітополя українські військові знищили велику колону техніки російських окупантів – близько 200 одиниць, а також ворожий штаб.

«Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою Запорізької області вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією!», – повідомив пізно ввечері 13 березня радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram.

З його слів, також ЗСУ розбили «штаб із начальством орків під Мілітополем, над яким мучилися два дні».