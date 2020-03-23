За ніч два п’яні водії скоїли ДТП на вул. Пасічній у Львові

На вул. пасічній вночі сталися дві ДТп за участі п'яних водіїв

У ніч із неділі на понеділок два п’яні водії скоїли ДТП на вул. Пасічній. Внаслідок першої ДТП, що сталася на перехресті вулиць Пасічна – Личаківська, автомобіль наїхав на острівець безпеки та в’їхав у світлофор та знаки. Інший випадок стався на перехресті вулиць Пасічна – Медової Печери. Водій з місця ДТП утік, патрульним вдалося його оперативно розшукати.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, близько 1-ї години ночі патрульні отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Пасічна – Личаківська. Там автомобіль Audi в'їхав в острівок безпеки, збивши на своєму шляху світлофор і знаки.

Фото патрульної поліції Львівщини

Автомобілем керував 22-річний львів'янин. Внаслідок ДТП ні він, ні пасажир не постраждали. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння і пристрій драгер показав результат 3,02 проміле», – повідомили у патрульній поліції області.

На водія оформили два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Відео патрульної поліції Львівщини

Другий випадок трапився на перетині вулиць Пасічна – Медової Печери о 3-й годині.

Автомобіль Chevrolet Aveo теж в'їхав в острівок безпеки, зніс знаки. Водій втік із місця ДТП. На місці події залишилися номерні знаки та дзеркало від автомобіля.

«Патрульні швидко встановили винуватця. Автомобіль з ознаками ДТП стояв біля під'їзду. 42-річний львів'янин, приїхавши додому, одразу ліг спати. Дружині довелося будити чоловіка. Втікач був у стані сильного алкогольного сп'яніння і від перевірки відмовився», – повідомили упатрульній поліції Львівщини.

На водія склали три протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП; за ст. 122-4 (Втеча з місця ДТП) КУпАП; за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.