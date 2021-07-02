Незалежний міжнародний фестиваль «Фантазери» відбувається з 2017 року

На фестиваль сучасного мистецтва та екотуризму «Фантазери» можна буде потрапити в обмін на зібране сміття. Про це йдеться у повідомленні організаторів.

Фестиваль відбуватиметься 9-11 липня в смт. Ясіня та на курорті Драгобрат (Рахівський район, Закарпатська область). Вартість фестивального абонемента – 500 грн, але альтернативним квитком буде мішок неорганічного сміття, зібраного з берегів та водойми річки Чорна Тиса.

Цього року хедлайнери фестивалю — сучасні молоді художники та музиканти з Одеси, а також з Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. На фестивалі будуть представлені музичні та візуальні твори учасників творчої резиденції Budapest Hotel Art Residency.

За словами організаторів, незалежний міжнародний фестиваль «Фантазери» відбувається з 2017 року, збирає учасників з різних куточків України і покликаний сприяти децентралізації культури та захисту екосистеми Карпат.

Програму фестивалю можна знайти за посиланням.