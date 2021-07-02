За вхід на фестиваль на Драгобраті можна буде заплатити зібраним сміттям
Замість квитка за 500 грн, організатори пропонують відвідувачам збирати сміття біля річки Чорна Тиса
На фестиваль сучасного мистецтва та екотуризму «Фантазери» можна буде потрапити в обмін на зібране сміття. Про це йдеться у повідомленні організаторів.
Фестиваль відбуватиметься 9-11 липня в смт. Ясіня та на курорті Драгобрат (Рахівський район, Закарпатська область). Вартість фестивального абонемента – 500 грн, але альтернативним квитком буде мішок неорганічного сміття, зібраного з берегів та водойми річки Чорна Тиса.
Цього року хедлайнери фестивалю — сучасні молоді художники та музиканти з Одеси, а також з Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. На фестивалі будуть представлені музичні та візуальні твори учасників творчої резиденції Budapest Hotel Art Residency.
За словами організаторів, незалежний міжнародний фестиваль «Фантазери» відбувається з 2017 року, збирає учасників з різних куточків України і покликаний сприяти децентралізації культури та захисту екосистеми Карпат.
Програму фестивалю можна знайти за посиланням.