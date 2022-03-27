Російський солдат переїхав танком свого командира через великі втрати бригади на Київщині

Західні чиновники підтвердили, що командир 37-ї мотострілкової бригади РФ Юрій Медведєв був убитий на Київщині своїми ж військовими, що є ще одним свідченням зростання невдоволення серед російських військ, розгорнутих в Україні та навколо неї.

Командир 37-ї мотострілецької бригади, полковник Юрій Медведєв потрапив під танк, отримавши тяжкі поранення обох ніг, пише Politico.

«Командир бригади був убитий власними військами, як ми вважаємо, внаслідок масштабних втрат, які зазнала його бригада. Ми вважаємо, що його вбили власні війська навмисно», – сказав співрозмовник видання.

Раніше про цей випадок у Facebook повідомив український журналіст Роман Цимбалюк. 37-ма бригада РФ у боях на Київщині втратила близько половини особового складу. Один з військовослужбовців, керуючи танком, свідомо наїхав на командира бригади. Постраждалого доправили в госпіталь Білорусі. Пізніше повідомлялося, що він помер.