Мешканка села Богдан Рахівського району отримала 40 годин громадських робіт за матюки і вигнаного з дому 90-річного батька. Чоловік поскаржився на поведінку доньки своєму сусіду-депутату, поліція склала протокол про адмінпорушення. Суд визнав жінку винною у домашньому насильстві.

Як зазначається у постанові Рахівського районного суду, 10 січня 2022 року Ганна Б., мешканка села Богдан, затіяла сварку зі своїм 90-річним батьком Миколою. Г. Донька ображала чоловіка нецензурними словами, кричала та виганяла з будинку.

Під час судового засідання жінка свою вину не визнала та пояснила, що того дня із батьком виникла сварка через розпалювання пічки. Обвинувачена заявила, що боялася, що батько підпалить будинок, тому, розгнівавшись вона виганяла його з будинку.

Потерпілий у своєму поясненні зазначив, що проживає у надвірній споруді, 10 січня до нього прийшла донька, влаштувала сварку, виганяла його з будинку, тому він був змушений звернутися до сусіда, депутата Богданської сільської ради. Чоловік у суді підтвердив, що до нього звертався потерпілий та підтвердив його слова про поведінку доньки.

Суддя Рахівського районного суду Марія Марусяк врахувала протокол про адмінправопорушення, пояснення потерпілого, обвинуваченої та свідка, визнала мешканку села Богдан винною за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) та призначила 40 годин громадських робіт. Також обвинувачена має сплатити судовий збір у розмірі 496 грн. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів.