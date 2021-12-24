Мешканець села Луги Рахівського району отримав 4 доби арешту за домашнє насильство: п’яний чоловік вдарив доньку по обличчю, погрожував дитині та своїй дружині фізичною розправою, ображав рідних матюками.

Як зазначається у постанові Рахівського районного суду, 13 грудня 2021 року у селі Луги на Рахівщині місцевий підприємець Петро Р., який займається роздрібною торгівлею, перебуваючи у нетверезому стані, влаштував сімейну сварку, ображав дружину та доньку нецензурними словами, погрожував їм фізичною розправою, а потім вдарив доньку по обличчю. Поліцію додому викликала дружина нападника.

Під час судового засідання Петро Р. свою вину визнав, розкаявся, зазначив, що вчинив неправильно, у день події був дуже п’яний, подібного раніше не допускав та обіцяє більше такого не робити.

Дружина обвинуваченого у письмовому поясненні зазначила, що у той день її п’яний чоловік у черговий раз затіяв сварку, почав ображати її та дочку матюками, вдарив дитину по обличчю, тому вона була змушена звернутися за допомогою до поліції. За даними правоохоронців, у крові нападника було 1,54 проміле алкоголю, що перевищує норму майже у 8 разів.

Суд врахував рапорт поліцейських про адмінправопорушення та пояснення потерпілої. Розкаяння обвинуваченого суд розцінив як обставину, що пом’якшує покарання, а той факт, що чоловік був п’яним при нападі на доньку – як привід для більш суворої відповідальності за вчинене.

Суддя Рахівського райсуду Марія Марусяк визнала обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (насильство у сім’ї) та призначила йому 4 доби адміністративного арешту. Крім того, чоловіка зобов’язали сплатити судовий збір у сумі 454 грн. Зазначається, що обвинувачений має прав на оскарження постанови протягом 10 діб.