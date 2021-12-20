У селі Невицьке, що неподалік Ужгорода, місцевий мешканець під час сварки побив дружину та вигнав її на вулицю без одягу. Жінка добралася до місцевої заправки, працівники АЗС викликали поліцію.

Як у понеділок, 20 грудня, повідомила прес-служба закарпатської поліції охорони, близько 4:30 ранку з автозаправної станції у селі Невицьке надійшов виклик від працівників: на заправку прибігла роздягнута жінка.

«Прибувши на місце поліцейські помітили роздягнену жінку, яка перебувала на території АЗС. Як з’ясувалося, 33-річну мешканку Невицького під час конфлікту чоловік побив, наніс тілесні ушкодження в область голови та вигнав з дому. Без одягу, з синцями в темну пору та холод жінка подалася до найближчої автозаправки», – йдеться у повідомленні поліції охорони.

Працівник АЗС, помітивши жінку, одразу натиснув тривожну кнопку та викликав поліцію. Правоохоронці надали потерпілій верхній одяг, щоб вона не отримала переохолодження та поїхали до будинку, де перебував чоловік. Його доставили до Ужгородського районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Попередня кваліфікація злочину – ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). За скоєне чоловікові загрожує штраф, громадські або виправні роботи строком на один рік.