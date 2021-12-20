Куля влучила в грудну клітку жінки, але вона змогла самостійно викликати швидку

Під час сімейної сварки 30-річний тернополянин вистрілив у груди дружині. Інцидент стався після застілля з гостями, коли чоловік тримав на руках дворічну дитину. Сам він пояснив поліцейським, що просто хотів заспокоїти дружину, але пневматичний пістолет вистрілив. Після цього 30-річна жінка сама викликали медиків, які вже повідомили поліцію про цей інцидент.

Сам випадок трапився ще у п'ятницю, 17 грудня, однак прес-служба поліції повідомила про нього лише сьогодні, 20 грудня. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 30-річну тернополянку до лікарні з пораненням грудної клітки і тоді жінка розповіла, що травму отримала під час суперечки з чоловіком після застілля.

«У ході розслідування стало відомо, що подружжя зловживає спиртними напоями. У день нещасного випадку, а саме 17 грудня, у них були гості. Між чоловіком та дружиною виник конфлікт. На момент сварки підозрюваний тримав на руках дворічну дитину. Аби заспокоїти та налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер марки "Флобер". Саме в цей момент дитина смикнулася і зброя вистрілила», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Куля з револьвера влучила у дружину. Жінка самостійно викликала швидку, після чого медики її госпіталізували. За словами лікарів, зараз загрози життю тернополянки немає.

Правоохоронці допитали чоловіка, у скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно із ч. 1 ст. 124 ККУ (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони). Поліцейські надалі розслідують цю справу.