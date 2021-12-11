Діти розповіли поліцейським, що вдома їх б'ють

Двоє 10- та 12-річних дівчаток разом зі своїм 14-річним братом ввечері п’ятниці, 10 грудня, втекли з дому. Поліція шукала дітей усю ніч, а коли знайшла – маленькі втікачі пояснили, що вітчим і мама їх б’ють, а вони втекли, щоби більше це не терпіти. Правоохоронці вилучили трьох дітей із сім’ї та вже передали до притулку.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпатті, правоохоронцям зателефонував вітчим зниклих дітей. 24-річний чоловік повідомив, що ввечері, 10 грудня, додому не повернулися двоє доньок та син його співмешканки. Дівчаткам – 10 та 12 років, хлопцю – 14.

Поліція всю ніч шукала дітей, їх знайшли тільки зранку у суботу, 11 грудня. «З маленькими втікачами поспілкувалися ювенальні поліцейські, яким вони зізналися, що вітчим та рідна мати їх б’ють, і психологічна атмосфера в сім’ї зовсім «нездорова». Тому вони і вирішили втекти, щоб більше не терпіти домашнього насильства», – йдеться у повідомленні поліції.

Після розмови з дітьми поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей виїхали до них додому, поспілкувалися з сусідами та рідними. Слова дітей підтвердилися – умови, в яких вони проживали, дійсно несуть загрозу їх життю та здоров’ю. Мати виховує їх самостійно і проживає з 24-річним співмешканцем.

Працівники поліції одразу ж прийняли рішення вилучати братика і сестричок з родини, зараз їх доправили до Батівського притулку, де вони перебуватимуть у безпеці.

На жінку працівники ювенальної поліції склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей). Крім цього, жінку та її співмешканця притягнуть до відповідальності за вчинення домашнього насильства. Наразі разом з працівниками соцслужб поліція збирає матеріали для позбавлення жінки батьківських прав.