Заступнику Кличка вручили підозру у справі про земельну ділянку РНБО
Міську владу Києва звинувачують у незаконній передачі земельної ділянки
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник 25 січня отримав підозру у справі щодо позбавлення ділянки апарату РНБО. Про це повідомив очільник КМДА та мер Києва Вітай Кличко.
Йдеться про земельну ділянку загальною площею 1,62 га, яку у 2009 році столична влада надала РНБО в постійне користування. Цим же рішенням зазначену ділянку було переведено з території зелених насаджень загального користування в території багатоповерхової житлової забудови.
Але через 10 років за результатами обстеження земель КМДА прийняла розпорядження, яким припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО у зв'язку з тим, що «земля не використовується за цільовим призначенням».
У зв'язку з цим Рада нацбезпеки звернулася до суду, який близько двох років розглядав цю справу і в підсумку прийняв рішення повернути зазначену ділянку апарату РНБО.
У 2021 році Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним розпорядження КМДА і повернув РНБО право на користування земельною ділянкою.
На початку вересня того ж року правоохоронці провели обшук в КМДА за цією справою. Тоді у прокуратурі заявили про незаконне передання цієї земельної ділянки міською владою. Вони зазначили, що столична влада зробила це в позаконкурентний спосіб та за заниженою вартістю.
Цим, як стверджують прокурори, КМДА спричинила тяжкі наслідки інтересам держави, адже порушила вимоги земельного законодавства та умови програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва.
Віталій Кличко звинуватив РНБО у тиску через правоохоронців на столичну владу і заявив, що місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, а також облаштувало там сквер.