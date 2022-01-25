Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник 25 січня отримав підозру у справі щодо позбавлення ділянки апарату РНБО. Про це повідомив очільник КМДА та мер Києва Вітай Кличко.

Йдеться про земельну ділянку загальною площею 1,62 га, яку у 2009 році столична влада надала РНБО в постійне користування. Цим же рішенням зазначену ділянку було переведено з території зелених насаджень загального користування в території багатоповерхової житлової забудови.

Але через 10 років за результатами обстеження земель КМДА прийняла розпорядження, яким припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО у зв'язку з тим, що «земля не використовується за цільовим призначенням».

У зв'язку з цим Рада нацбезпеки звернулася до суду, який близько двох років розглядав цю справу і в підсумку прийняв рішення повернути зазначену ділянку апарату РНБО.

У 2021 році Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним розпорядження КМДА і повернув РНБО право на користування земельною ділянкою.

На початку вересня того ж року правоохоронці провели обшук в КМДА за цією справою. Тоді у прокуратурі заявили про незаконне передання цієї земельної ділянки міською владою. Вони зазначили, що столична влада зробила це в позаконкурентний спосіб та за заниженою вартістю.

Цим, як стверджують прокурори, КМДА спричинила тяжкі наслідки інтересам держави, адже порушила вимоги земельного законодавства та умови програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва.

Віталій Кличко звинуватив РНБО у тиску через правоохоронців на столичну владу і заявив, що місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, а також облаштувало там сквер.