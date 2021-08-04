Олег Партем викладає географію в Зубрянській школі

Вчителя географії Зубрянської школи затримали нетверезим за кермом автомобіля Smart. Пустомитівський районний суд вирішив оштрафувати 32-річного вчителя на 17 тис. грн і позбавити його права керувати машиною на рік.

Поліція затримала вчителя Зубрянської школи Юрія Партема нетверезим за кермом 26 червня о 3:15 ночі. Він їхав автомобілем Smart МС01 з Зубри до Солонки. Коли водію запропонували пройти тест на рівень алкоголю у крові за допомогою драгера, він відмовився. Поїхати здати аналіз у лікарню чоловік також не захотів. Тому на нього склали протокол за нетверезе керування автомобілем.

26 липня Пустомитівський районний суд розглянув протокол щодо Юрія Партема. У суді чоловік визнав провину у нетверезому керуванні автомобілем. Водночас він звинуватив патрульних у тому, що вони відібрали покази свідків уже після складання протоколу на нього.

Суд дослідив відеозаписи з нагрудних камер патрульних та дійшов до висновку, що процес оформлення протоколу на Юрія Партема відбувався без порушень. Окрім того, на відео видно, що у водія наявні ознаки сп’яніння, зокрема хитка хода і нечітка мова.

Таким чином суддя Пустомитівського райсуду Олег Данилів визнав Юрія Партема винним у керуванні автомобіля в нетверезому стані і оштрафував його на 17 тис. грн. Окрім того, суд позбавив Партема водійських прав на рік. Ця постанова набере законної сили за 10 днів після її винесення.

32-річний Юрій Партем працює на посаді вчителя географії у школі І-ІІІ ступенів в селі Зубра. На місцевих виборах восени 2020 року балотувався у депутати Солонківської ТГ від партії «Голос», але не пройшов.