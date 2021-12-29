Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України «Про Стратегію інформаційної безпеки». Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 28 грудня.

Документ визначає загрози національній безпеці України в інформаційній сфері, а також цілі та завдання, спрямовані для їх протидії. Нова стратегія має замінити Доктрину інформаційної безпеки від 2016 року.

Так, серед основних загроз у документі вказані: дезінформація з боку Росії, її інформаційне домінування на окупованих територіях, низька медіаграмотність людей, маніпуляція думкою суспільства щодо вступу України в ЄС і НАТО тощо. У тексті також зазначено, що інформаційна політика РФ є загрозою не лише для України, але й для інших демократичних державах.

Саму стретегію планують реалізувати до 2025 року. Її цілі – протидія пропаганді, насамперед російської, всебічний розвиток української культури, підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності, інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та інші.

Зазначимо, що 27 грудня Володимира Зеленський також затвердив санкції проти трьох українських компаній з оточення Віктора Медведчука, пов’язаних із телеканалами «Перший Незалежний» та UkrLive.