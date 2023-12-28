До Нового року залишилось декілька днів. Пропонуємо добірку салатів на будь-який смак, які допоможуть без особливих зусиль підготувати святковий стіл із нашої постійної рубрики «Рецепти». Також тут можна знайти корисні салатні заправки, які замінять майонез. А ще ми розповімо як можна «декомунізувати» традиційний салат олів’є. Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт повністю.

Три салати з сиром

Смачно, святково і без м’яса. Проте з з твердим сиром.

тут можна знайти корисні салатні заправки, які замінять майонез. А ще ми розповімо як можна «декомунізувати» традиційний салат олів’є. Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт «повністю.

Легкі салати з овочами та фруктами

Нарешті Різдво Україна відсвяткувала, як і потрібно, перед Новим роком. Тож тепер його зустріч не припадає на піст. Утім є чимало людей, які не вживають м’яса. Замість традіційних зимових салатів ми пропонуємо приготувати легкі овочеві. Ось п’ять варіантів.

Три салати з куркою

Цікаві поєднання на вашому столі, але зіркою все одно залишається курка. Бо курка – це завжди смачно та досить легко. А якщо додати до курки овочі, фрукти та горіхи, вийде ще й ефектно.

Салат з грушею та блакитним сиром

Смачно, легко, вишукано за 5 хвилин. Можна використати будь-який салат, але краще з більш нейтральним смаком, такий як латук, фpізе, aйcбepг тощо. Можна додати трохи руколи. Але важливо не забити делікатні смаки інших складників.

Салат з яловичиною та гранатом

Дуже гарний та ефектний салат, де гранат надає і смаку, і кольору.

Теплий салат з курячою печінкою, апельсином та грушею

Теплий салат з курячою печінкою та фруктами має вишуканий смак, проте пасує не лише на свята.

Американський кобб-салат

Салат із овочів та курки з оригінальною заправкою готується дуже просто, але за рахунок подачі виглядає дуже ефектно.

Чим замінити майонез на святковому столі. Десять оригінальних заправок для салатів

Зараз все більше людей надають перевагу здоровому харчуванню. Тому навіть на свята до традиційних салатів замість майонезу можна додавати нетрадиційні заправки. Смачні, низькокалорійні, відомі та не дуже – вони не лише корисніші, але й зможуть відкрити нові нюанси у знайомих стравах.

Як декомунізувати олів’є. П’ять нових варіантів канонічної страви

І нарешті про олів’є. Скільки б його не сварили за радянське минуле, у багатьох свято без нього не свято. Насправді цей салат в оригіналі має мало спільного з сумішшю непоєднуваних продуктів. Тож пропонуємо кілька варіантів неканонічного салату, з якого ми вилучили варену ковбасу, але додали нові інгредієнти.