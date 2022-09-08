Канадська політикиня Христя Фріланд може очолити НАТО

Віце-прем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, є однією із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела.

Принаймні чотири різних джерела – в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО, заявили CBC News, що кандидатура Христі Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційної наступниці нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга.

«Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами… Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним генсеком», – сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Сама Фріланд ухилилася від прямого запитання про свою кандидатуру, згадавши, що «вже має дві роботи» – посади віце-прем’єрки Канади та міністерки фінансів. Варто нагадати, що окрім українського походження (по матері) 54-річна Христя Фріланд пов’язана з Україною тривалою журналістською роботою для провідних західних видань у 90-х роках. Українське походження Фріланд неодноразово ставало об'єктом атак російської пропаганди.

Термін повноважень Єнса Столтенберга мав закінчитися цього місяця, але лідери НАТО, схвильовані після російського вторгнення в Україну, продовжили цей термін до 2023 року.

Серйозне обговорення заміни Столтенберга тривало на початку 2020 року, задовго до кінцевого терміну чинного генсека.

Влітку 2021 року американське видання Politico написало, що три колишні президентки країн НАТО – Колінда Грабар-Кітарович з Хорватії, Даля Грибаускайте з Литви та Керсті Кальюлайд з Естонії були серед головних кандидаток.