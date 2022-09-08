Знищення переправи в Дар’ївці значно уповільнило війська РФ, – розвідка
Переправа поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині сполучала два великі угруповання військ РФ
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Британська розвідка заявила, що знищена ЗСУ переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині була одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.
Відзначається, що українські бригади продовжують наступальні операції у Херсонській області.
«Україна, ймовірно, знищила понтонну переправу у Дар’ївці, яку російські сторони навели після серйозного пошкодження автомобільного мосту», – йдеться в огляді.
Як зазначає британська розвідка, переправа у Дар’ївці була одним з найважливіших маршрутів між південним і північним секторами російської присутності вдовж Дніпра.
У розвідці зазначили, що систематичні високоточні українські удари вразливих переправ, ймовірно, і надалі здійснюватиме тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: вони сповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати матеріали зі сходу.