Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України.

Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

У штабі також повідомляють, що ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу по зосередженнях особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства «Україна» села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.