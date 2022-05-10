Знищено сім з 12 одиниць техніки та російську піхоту

Воїни 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розбили колону російської бронетехніки, яка рухалася у бік одного з міст Донеччини.

«Воїни К2 54 ОМБр покарали окупантів за нахабство. Ворог думав, що його колона пройде маршем і без опору захопить одне з міст на Донеччині, але «щось пішло не так». Окупантів «тепло» зустріли ЗСУ», – повідомили у вівторок, 10 травня, у фонді «Повернись живим».

У результаті, з 12 одиниць техніки російських окупантів сім були знищені. Разом із «залізом» знищена і більшість російської піхоти. А ті, кому вдалося вціліти, – втекли з поля бою.