В районі села тривають бої

У соцмережах та пропагандистських каналах росіяни почали поширювати інформацію про нібито захоплення села Табаївка на Харківщині. У понеділок, 29 січня, речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо спростував цю інформацію в ефірі телемарафону і заявив, що село перебуває під українським контролем.

«Противник заявляє, що вони вже захопили Табаївку, це не відповідає дійсності», – повідомив Володимир Фітьо.

За його словами, поблизу населеного пункту дійсно тривають бої, а значить, що Табаївка не підконтрольна Росії. Зазначимо, село розташоване за 3 км від кордону з Луганською областю та за 40 км від українсько-російського кордону.

Поблизу Табаївки тривають бої

Володимир Фітьо повідомив, що Сили оборони відбили на Куп’янському та Лиманському напрямках десяток російських атак. Зокрема, ЗСУ відбили атаки росіян в районах Синьківки, Табаївки, Тернів та Ямполівки.