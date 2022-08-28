Українські артилеристи вдарили по трьох пунктах управління російських військових в Херсоні та Дар’ївці. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці.

Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога складають 11 військових, 3 одиниці авто-бронетехніки та гаубиця «Мста-С».

Зазначається, що міст та переправа через Інгулець перебувають під вогневим контролем українських військових, уражені і не функціонують.

Раніше повідомлялось, що у Мелітополі знищено одну з військових баз окупантів. А у селищі Мирному було зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.