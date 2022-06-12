Українські військові продовжують протистояти ворогу вже 109-й день

Українські захисники на Бахмутському напрямку в кількох населених пунктах відбили ворожі наступи. Крім того, минулої доби вони знищили до 150 загарбників і ворожу військову техніку.

«На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки українські захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції», – повідомив Генштаб вранці в неділю, 12 червня.

Щодо інших напрямків, то на них тривають бойові дії, суттєвих змін у порівнянні з попередньою добою ситуація на фронті не зазнала. Зокрема, ворог намагається закріпитися в Богородичному (Слов’янський напрямок), однак там досі тривають бойові дії. На Лиманському напрямку росіяни збільшили застосування артилерії біля Шипилівки і Дронівки. Також вони проводять перегрупування військ.

Крім того, ворог продовжує безуспішно штурмувати Сєвєродонецьк. На цьому напрямку тривають бойові дії в районі Тошківки. На інших напрямках, окрім Волинського і Поліського, росіяни обстрілювали як українських військових, так і цивільну інфраструктуру в населених пунктах. На Волинському і Поліському напрямках бойові дії не ведуться, у прикордонних з цими напрямками областях Білорусі тамтешні військові проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.

«За минулу добу втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БпЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до ста п’ятдесяти осіб живої сили», – додали в Генштабі.