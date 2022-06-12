Українські воїни, зокрема, відбили два штурми росіян на Харківщині

Російські загарбники продовжують штурмувати українські позиції з метою захоплення нових населених пунктів, але отримують відсіч, свідчить зведення Генерального штабу Збройних сил України, опубліковане увечері 12 червня.

Зокрема, на Слобожанському напрямку (північ Харківської області) противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне становище, продовжує вдосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук. На цьому напрямку росіяни обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Також вони безуспішно вели штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

На Слов’янському напрямку (південь Харківської області) українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина. Таким чином, ЗСУ й надалі не дозволяють загарбникам пройти до Барвінкового та наблизитися до Слов’янська з півночі.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

«При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов», – наголосили в Генштабі.

Водночас там додали, що росіяни готують наступ на Лиманському напрямку.