Знищено ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34

За минулу добу, 2 квітня, Повітряні сили ЗСУ знищили вісім повітряних цілей російських окупантів.

«Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено вісім повітряних цілей: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34), один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗУ вранці неділі, 3 квітня.

Зазначається, що українська авіація продовжувала завдавати удари по місцях скупчення російських військ, колонах їх військової техніки та логістичних центрах.

Окрім того, на території Донецької та Луганської областей українські бійці за минулу добу відбили шість атак ворога – знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

За час повномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів РФ.