Президент України Володимир Зеленський і Владімір Путін можуть зустрітися на переговори вже найближчим часом. Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів на онлайн-брифінгу.

«Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо, і пропозиції, надані російській стороні. Вони кажуть, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Росіянам треба подивитися на наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь на них», – сказав Подоляк.

За його словами, зараз також триває робота щодо переговорів. Робочі підгрупи контактують у онлайн-форматі, аби пояснити або уточнити вже визначені позиції.

«Ми вважаємо, що пакет документів готовий, ключовий документ – Договір про гарантії безпеки, які вирішують питання війни та миру, і де вже заявлені країни є, з якими Андрій Єрмак проводить консультації. Тому, напевно, ми можемо виходити на розуміння того, що найближчим часом буде зустріч президентів. Коли саме – сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне», с наголосив Подоляк.

Нагадаємо, перемовини української і російської делегацій пройшли в турецькому Стамбулі 29 березня. На них українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки для України. Якщо РФ та країни-гаранти погодять цей договір, це може стати дипломатичним завершенням війни. Росія після завершення переговорів заявила про відведення військ на Чернігівському та Київському напрямках. Загалом це вперше з початку повномасштабної війни, коли і українська, і російська сторона назвали перемовини конструктивними. Більше про ці перемовини читайте у нашій статті.