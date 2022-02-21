Олександр Турінський вважає справою честі питання про своє поновлення

Рівненський окружний адміністративний суд відмовив генерал-майору Олександру Турінському у позові про поновлення на службі у ЗСУ та на посаді начальника Харківського національного університету Повітряних сил. Адвокатка позивача заявила, що у жодному з висновків розслідування причин авіакатастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва, через яку звільнили її підзахисного, не вказаний ступінь його провини. Позивач одразу повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

Про рішення суду відмовити у позові генерал-майору Олександру Турінському «Суспільне» повідомило у п’ятницю, 18 лютого, одразу після його оголошення. Нагадаємо, у вересні 2020 року під час навчального польоту біля Чугуєва на Харківщині розбився літак Ан-24 з 27 людьми на борту, серед яких були 20 курсантів та 7 членів екіпажу. У авіакатастрофі загинули 26 осіб, один курсант вижив.

У зв’язку з катастрофою Олександра Турінського у січні 2021 року звільнили з посади начальника Харківського національного університету повітряних сил. Нині він зареєстрований в Острозі на Рівненщині й подав позов до Рівненського окружного адмінсуду проти Міністерства оборони України з прозанням визнати протиправним та скасувати пункт наказу, яким його звільнили.

У січні Офіс генерального прокурора повідомив, що справу про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом надіслали в суд. Підозрюваними у справі є шестеро військових службових осіб, у тому числі й начальник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександр Турінський. Водночас його адвокатка Оксана Добродій на суді заявила, що у жодному з висновків розслідування не зазначено, яка саме провина і в якій мірі лежить на її підзахисному. Вона також повідомила, що Міноборони порушило порядок притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності, внаслідок чого не було проведено об'єктивного службового розслідування.

Головуюча на засіданні суддя Рівненського окружного адміністративного суду Наталія Друзенко 18 лютого відмовила Олександру Турінському у всіх його позовних вимогах. Генерал одразу заявив, що подаватиме апеляцію.