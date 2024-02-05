Хлопця затримали 3 лютого під час отримання грошей

У Львові затримали 20-річного хлопця, який продавав підроблені посвідчення військовозобов’язаного та перепустки на час комендантської години. Клієнтів він шукав через Instagram, свої послуги оцінював від 200 доларів до 40 тис. грн.

Як повідомили в поліції, 20-річний хлопець виготовляв підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного з відміткою «знятий з військового обліку», а також підроблені перепустки, які надають можливість пересуватись під час комендантської години. Підроблена перепустка коштувала 200 доларів США, а вартість підробленого посвідчення військовозобов’язаного становила 40 тис. грн.

Правоохоронці зафіксували кілька випадків продажу підроблених документів через Instagram.

«Мешканець Львівщини створив профіль у соцмережі Instagram, у якому пропонував незаконно купити перепустки, які надають можливість переміщення в умовах комендантської години. За документ просив часткову передоплату на банківську картку. Після цього виготовлену перепустку передавав «клієнтам» через третіх осіб», – повідомили в прокуратурі.

3 лютого хлопця затримали під час одержання грошей, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.