Віктор Вишневський підробив перепустку працівника Львівської ОВА

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Рівненщини Віктору Вишневському, який підробив перепустку на пересування містом під час комендантської години на ім’я працівника Львівської ОВА. Суд оштрафував порушника на 51 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, 5 вересня Віктор Вишневський знайшов в інтернеті зразок перепустки на пересування під час комендантської години, яку видають працівникам Львівської ОВА для виконання службових обов’язків. При цьому в Львівській ОВА він насправді не працював. Після цього він підробив цю перепустку та почав нею користуватися для пересування містом уночі.

7 листопада вночі патрульні зупинили Віктора Вишневського на автомобілі Volvo V50 й під час перевірки документів виявили, що його перепустка на комендантську годину – підроблена. Слідчі повідомили йому про підозру в підробці та використанні фальшивих документів за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 ККУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Віктор Романюк визнав Віктора Вишневського винним та призначив 51 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.