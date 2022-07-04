24-річного мешканця Львівщини затримали на кордоні при спробі виїхати з підробленими документами. Чоловік призовного віку, якому в час воєнного стану заборонено покидати межі країни, надав довідку про непридатність до військової служби, вона виявилася фальшивою.

Затримали 24-річного чоловіка 2 липня у пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.

«Він надав прикордонному наряду посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Спілкуючись з охоронцями кордону, чоловік переконував, що він непридатний до військової служби та виключений з військового обліку. Проте провівши поглиблену перевірку документів за допомогою спеціальних приладів, охоронці кордону встановили, що вони повністю підроблені», – повідомили 4 липня у Держприкордонслужбі.

Довідка про непридатність до військової служби виявилась підробленою (фото ДПСУ)

Порушника не пропустили за кордон і викликали поліцейських. Він відповідатиме за ст. 358 ККУ (підроблення чи використання підроблених документів).

Як уточнили у Держприкордонслужбі, впродовж червня прикордонники затримали 63 людей за спробу незаконного перетину державного кордону, з них 22 мали підроблені або недійсні документи з метою ухиляння від мобілізації.