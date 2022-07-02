Серед останніх спецоперацій у Києві: знешкодження угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спецустанов сфери зв’язку

На Вінничині співробітники СБУ виявили два злочинні угруповання, які переправляли за кордон ухилянтів. Також у Києві провели успішну операцію, внаслідок якої виявили російських агентів та запобігли витоку оборонної інформації через даркнет. А на Донеччині затримали коригувальника ракетних ударів по Бахмуту.

В СБУ повідомили, що серед останніх спецоперацій у Києві кіберфахівці СБУ знешкодили угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спецустанов сфери зв’язку та захисту інформації.

«Нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також суспільно-політичну обстановку в столиці та в області», – повідомили в СБУ.

Загалом, за інформацією СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки нейтралізувала понад 1 тис. хакерських атак проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України.

А на Донеччині затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

Також за матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з пропагандистів терористичної організації «ДНР».