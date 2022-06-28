Організатори незаконного переправлення чоловіків за кордон брали за свої послуги від 2 до 6 тис. доларів

На Львівщині СБУ спільно з поліцією заблокували ще дві схеми незаконного переправлення через кордон чоловіків, які підпадають під призов у воєнний час. Трьох організаторів правоохоронці затримали, встановлюють інших причетних.

У вівторок, 28 червня, в поліції та СБУ Львівщини повідомили, що одну схему організувала 34-річна мешканка Яворівського району. Вона виготовляла фіктивні документи для перетину кордону і брала за свої послуги 2 тис. доларів.

Другу схеми переправлення ухилянтів за кордон організувала група 29-річних чоловіків також з Львівщини. За свої послуги вони брали до 6 тис. доларів. За цю суму вони виготовляли фальсифіковані документи, які надавали змогу перетнути кордон України.

Трьох ділків затримали на гарячому під час отримання грошей (фото СБУ)

Ділків затримали під час отримання неправомірної вигоди. Наразі трьом фігурантам справ вже повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Також встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.