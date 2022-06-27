Мешканця Франківщини, який налагодив канал переправлення чоловіків за кордон, затримали у Львові

Львівська поліція заблокувала ще один незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Цього разу організатором виявився 38-річний мешканець Івано-Франківської області, який за 4 тис. євро підробляв документи, що дозволяли чоловікам покинути Україну, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 27 червня.

За даними правоохоронців, затриманий 38-річний ділок виготовляв документи, які дозволяли чоловікам віком 18-60 років безперешкодно перетнути український кордон. За свої «послуги» він брав по 4 тис. євро з особи.

Ділок брав по 4 тис. євро за пакет документів, що дозволяють виїзд чоловіка за кордон (фото поліції)

«За ці кошти він брався виготовити для «замовників» – чоловіків призовного віку, котрі мали намір ухилитись від мобілізації до лав Збройних сил України, комплект фіктивних документів, які нібито надають їм право безперешкодного перетину державного кордону України, а також допомогти їм виїхати у сусідню країну», – йдеться у повідомленні.

Також у поліції уточнили, що чоловік рекламував свої послуги у соцмережах.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція цієї статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.