Зловмисника затримали на пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» під час спроби вивезти за кордон пʼятьох чоловіків призовного віку

На Львівщині затримали мешканця Рівненської області, який намагався нелегально вивезти за кордон п’ятьох чоловіків призовного віку. Чоловік за 24 тис. грн виготовляв фіктивні документи для перетину кордону чоловікам призовного віку.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у п’ятницю, 30 вересня, 28-річний мешканець Рівненщини виготовив фіктивні посвідчення військовозобов’язаного та довідки про непридатність до військової служби. Таким чином він намагався перевезти через кордон п’ятьох чоловіків.

За свої послуги чоловік вимагав 24 тис. грн. Зловмисника затримали у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув». Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ.

Зазначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон, крім окремих категорій.