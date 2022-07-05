Олександра Сорочинського виключили із асоціації поліграфологів через «неетичні та непрофесійні дії»

Всеукраїнська асоціація поліграфологів виключила зі свого складу експерта Олександра Сорочинського після проведення ним перевірки на поліграфі заступника голови Чернівецької ОВА Богдана Ковалюка. Чиновник захотів пройти перевірку після скандалу щодо причетності керівництва військової адміністрації до махінацій із гуманітарною допомогою. В асоціації поліграфологів стверджують, що перевірка посадовця проводилася із численними порушеннями, висновки експертизи сфальсифіковані, а сам поліграфолог поводив себе неетично.

Відповідну заяву Всеукраїнська асоціація полі графологів оприлюднила на своєму офіційному сайті у вівторок, 5 липня. Асоціація провела службову перевірку щодо дослідження на поліграфі заступника голови Чернівецької ОВА Богдана Ковалюка, яке проводив член ВАП Олександр Сорочинський 12 червня 2022 року. Чиновник самостійно захотів пройти перевірку на поліграфі після скандалу щодо причетності керівництва Чернівецької обласної військової адміністрації до махінацій із автомобілями швидкої допомоги, завезеними в Україну як гуманітарна допомога. Цікаво, що сам Богдан Ковалюк наразі у цій справі офіційно не фігурує, однак на початку червня СБУ звинуватила заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна у використанні автомобілів швидкої допомоги у комерційних цілях. За даними СБУ, посадовець сприяв використанню автомобілів швидкої допомоги для комерційного транспортування пацієнтів, що спричинило шкоди на майже мільйон гривень.

Згідно з висновком перевірки на поліграфі, яку 12 червня оприлюднив Богдан Ковалюк у Facebook, він дав правдиві показання про те, що не причетний до оформлення автомобілів на конкретний благодійний фонд, жодних вказівок не надавав, про оплатне використання швидких йому нічого невідомо.

Як зазначають в асоціації полі графологів, дослідження проводили два експерти – Олександр Сорочинський та Михайло Калинич. Висновок про перевірку посадовця Чернівецької ОВА Богдана Ковалюка підписав лише Михайло Калинич. Асоціація звертає увагу про відсутність документів, які підтверджують освіту експерта Калинича, численні порушення під час проведення перевірки участь поліграфолога Олександра Сорочинського онлайн і додають, що дослідження проводилося на російському, а не українському обладнанні.

«Згідно з фрагментом поліграми, що додається до висновку, в ході дослідження були допущені істотні порушення: взагалі відстуні показники за черевним диханням, на поліграмі просто пряма лінія; відсутній канал мікрофона, який є в поліграфі “Рубікон” та повинен бути відображений на поліграмі; спостерігається форсоване грудне дихання, тобто є ознаки протидії; відсутні маркування відповідей респондента на поліграмі; час запису реакцій 8 секунд, при нормі 15 секунд; замість українського поліграфа “Рубікон”, який зазначено у висновку, використовується інший російський поліграф “Бар’єр”», – зазначили в асоціації.

Крім того, експерти додали, що Олександр Сорочинський є головою нещодавно створеної ГО «Всеукраїнська Асоціація Правди», яка, за твердженнями Всеукраїнської асоціації поліграфологів «була створена для наслідування короткої абревіатури “ВАП” та введення клієнтів в оману і надання засновникам надуманого статусу».

У Всеукраїнській асоціації поліграфологів додають, що Олександр Сорочинський не надавав коментарів щодо ситуації та пізніше повідомив, що участі у перевірці Богдана Ковалюка на поліграфі взагалі не брав. Інший експерт – Михайло Калинич, який підписав висновок стосовно правдивості тверджень Богдана Ковалюка заявив, що заступник голови Чернівецької ОВА у соцмережах оприлюднив зразок довідки про дослідження на поліграфі, а не оригінал, однак наразі довідку так і не надав.

«Враховуючи викладені обставини, слід дійти висновку про змову між Олександром Сорочинським, Михайлом Калиничем та Богданом Ковалюком щодо приховування реальних обставин дослідження та його результатів», – завили в асоціації полі графологів, додавши, що на адресу ВАП уже неодноразово надходили скарги на неетичні та непрофесійні дії Олександра Сорочинського. Відтак, Всеукраїнська асоціація поліграфологів вирішила виключити зі свого складу поліграфолога Олександра Сорочинського «у зв’язку з неетичними та непрофесійними діями, що дискредитують асоціацію».