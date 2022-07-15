На Білорусь було накладено санкції через підтримку білоруським диктатором Аляксандром Лукашенком російської війни в Україні

Міжнародне рейтингове агентство Moody's назвало дефолтом виплату за зовнішнім боргом Білорусі в національній валюті. Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.

Як повідомляється, перший платіж в білоруських рублях для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року був проведений в рамках цього процесу 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій в доларах США, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили оплачувати валютні борги країни у білоруських рублях. До 29 червня Білорусь мала виплатити купон по єврооблігаціях «Білорусь-2027» в еквіваленті 22,9 млн доларів США 29 червня Білорусь виплатила купон у білоруських рублях.

При цьому в агентстві попередили, що якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch (є офіційним рейтингуючим агентством Білорусі) вважатиме це дефолтом.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.

Як інформував ZAXID.NET, 27 червня відбувся дефолт Росії за зовнішнім боргом, повідомило видання Bloomberg. РФ не здійснила платежі за єврооблігаціями 100 мільйонів доларів США, які потрібно було виплатити до 27 травня, а це вважається дефолтом. Проте перед цим США фактично обмежили Росії доступ до коштів (заблоковано золотовалютний резерв в американських товарах). Як результат – Росія здійснила таку виплату в рублях. Це не було передбачено відповідними умовами.

У Міністерстві фінансів РФ заявили, що платежі за суверенними єврооблігаціями перераховані в повному обсязі, а в неотриманні грошей інвесторів винні посередники.Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки.