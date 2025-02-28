Сили оборони уразили російський склад боєприпасів на Донеччині

В ніч на п’ятницю, 28 лютого, Сили оборони знищили російський склад термобаричних боєприпасів у окупованій частині Донецької області біля Селидового. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Також у Генштабі повідомили про ураження ще трьох важливих російських об’єктів. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який забезпечує російську армію. Більше подробиць у Генштабі не повідомили, однак зазначили, що наразі уточнюють наслідки ураження.

Зазначимо, що 26 лютого Сили оборони уразили пункт управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських військ. За даними Генштабу, у цьому об’єкті росіяни зберігали та обслуговували дрони.

Крім того, українські розвідники завдали удару по пункту управління 14-го армійського корпусу Збройних сил Росії, що розташований у селі Іванівка Херсонської області.