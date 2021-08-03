На місці колишнього ринку побудували торгівельний центр, де облаштують супермаркет «АТБ»

У Луцьку поблизу залізничного вокзалу облаштують новий міні-ринок. Міська влада зобов’язалась купити близько десяти яток і встановити їх, аби люди могли орендувати кіоски та більше не продавати продукти «з землі». Два роки тому на цьому місці був ринок «Привіз», втім, власник ділянки зніс базар і розпочав будівництво торгового центру. Приміщення продали супермаркету «АТБ».

Як інформує ІА Волинські Новини, у вівторок, 3 серпня, міський голова Луцька Ігор Поліщук на оперативній нараді дав доручення встановити біля залізничного вокзалу близько десяти яток для торгівлі. На цьому міні-ринку зможуть торгувати підприємці, які наразі продають сільськогосподарську продукцію з землі, що суперечить санітарно-гігієнічним вимогам. Зокрема, департамент економічної політики міськради повинен закупити 8-10 яток та встановити їх ліворуч від входу до залізничного вокзалу. Мер наголосив, що кіоски повинні бути естетичними.

Нагадаємо, раніше на цьому місці, біля залізничного вокзалу, працював ринок «Привіз». Втім, орендар приміщення отримав містобудівні умови на зведення торгового центру. Власником фірми є екс-голова Волинської ОДА, регіонал Олександр Башкаленко. На знак протесту проти цього рішення 31 липня 2019 року підприємці з ринку влаштували пікет міської ради з вимогою розірвати договір оренди. Втім, міськрада цієї вимоги не виконала.

Тодішній в.о. луцького міського голови Григорій Пустовіт запевняв, що Олександр Башкаленко обіцяв виділити для підприємців 400 м2 для торгівлі. За два роки орендар свою обіцянку не виконав. Нині на місці колишнього ринку зведений торговий центр, який продали супермаркету «АТБ».