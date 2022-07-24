Бійці ЗСУ збили ще один російський штурмовик Су-25
Десантники Січеславської бригади збили Су-25 за допомогою ПЗРК «Ігла»
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Українські десантники збили ще один російський штурмовик Су-25. Про це повідомив прес-центр командування Десантно-штурмових військ.
Повідомляється, що 24 липня підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збив російський штурмовик Су-25 «Грач».
«Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, раніше артилерійські підрозділи Збройних сил України за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS знищили командний пункт російських окупантів в українському місті Хрустальне (колишній Красний Луч) на Луганщині.
В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Також збройні сили України знищили загін російського ОМОНу з Сахаліну. Щонайменше 12 російських окупантів були ліквідовані біля Лисичанська.