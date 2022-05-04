Близько двох тисяч російських військових, що дорівнює приблизно двом БТГ, залишаються в Маріуполі. Про це повідомляє СNN із посиланням на неназваного представника Міноборони США.

За його словами, 10 російських БТГ тепер намагаються рушити на північ від Маріуполя та зупинилися «або для створення кращих оборонних позицій, або для переобладнання та перегрупування» на південь від міста Велика Новосілка.

Водночас підрозділи окупаційної армії, що залишилися в Маріуполі і його околицях можуть включати деяких «неросійських бойовиків», у тому числі чеченців, додав чиновник.

Також чиновник, коментуючи російські ракетні удари по залізничних станціях, повідомив, що росіяни не були точні у своїх цілях.

Як інформував ZAXID.NET, окупанти намагаються встановити контроль над заводом «Азовсталь».