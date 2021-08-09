Буковинець провів 10 боїв як рефері і 32 – як член суддівської бригади

Буковинця Павла Василинчука визнали найкращим суддею Олімпійських ігор 2020 року за версією організаційного комітету боксерського турніру Ігор, повідомляє Федерація боксу України.

«Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!» – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.

Павло Василинчук був єдиним представником України з 36 арбітрів у суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020. Загалом він провів 10 боїв як рефері в ринзі та 32 поєдинки як член суддівської бригади.

Буковинець має три зірки за класифікацією AIBA. Змагання у Токіо є для нього першими Олімпійськими іграми, зазначили в Чернівецькій обласній федерації боксу.

«Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор. Він є рефері міжнародної категорії. Це Велика подія для усієї боксерської спільноти в Україні!», – йдеться в повідомленні Чернівецької обласної федерації боксу.