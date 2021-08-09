Буковинця визнали найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади
Павло Василинчук був єдиним представником України в суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020
Буковинця Павла Василинчука визнали найкращим суддею Олімпійських ігор 2020 року за версією організаційного комітету боксерського турніру Ігор, повідомляє Федерація боксу України.
«Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!» – йдеться в повідомленні Федерації боксу України.
Павло Василинчук був єдиним представником України з 36 арбітрів у суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020. Загалом він провів 10 боїв як рефері в ринзі та 32 поєдинки як член суддівської бригади.
Буковинець має три зірки за класифікацією AIBA. Змагання у Токіо є для нього першими Олімпійськими іграми, зазначили в Чернівецькій обласній федерації боксу.
«Василинчук є першим українцем, який отримав звання найкращого судді Олімпійських ігор. Він є рефері міжнародної категорії. Це Велика подія для усієї боксерської спільноти в Україні!», – йдеться в повідомленні Чернівецької обласної федерації боксу.